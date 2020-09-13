Ситуація в ООС: на Донбасі з учорашнього дня "тихо"

На Донбасі Минулої доби, 12 вересня, на всіх ділянках відповідальності ВСУ обстрілів з боку супротивника зафіксовано не було. По всій лінії фронту спостерігалася тиша.

За минулу добу, 12 вересня, на всіх ділянках відповідальності Об'єднаних сил обстрілів з боку супротивника зафіксовано не було, по всій лінії фронту спостерігалася тиша.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Відзначається, що підрозділи ЗСУ в повному обсязі дотримуються домовленості, які вступили в силу 27 липня. У той же час підрозділи ДСНС спільно з військовослужбовцями ЗСУ ліквідували осередки пожеж в районах населених пунктів Кримське і Катеринівка, що на Луганщині.

З початку поточної доби, 13 вересня, в смугах відповідальності українських бригад режим припинення вогню зберігається в повній мірі.

Підрозділи Об'єднаних сил готуються до участі в стратегічних командно-штабних навчаннях «Об'єднані зусилля - 2020».

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українським воїнами", - підкреслюють в штабі ООС.