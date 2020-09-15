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Ситуація на Донбасі: окупанти стріляли в районі Авдіївки і Мар'їнки

Ситуація на Донбасі: окупанти стріляли в районі Авдіївки і Мар'їнки
Оновлено 09:12 Сьогодні Телеграф
За минулу добу бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі тричі.

Російські найманці за минулу добу тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

"За минулу добу, 14 вересня, збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи", - йдеться в ранковій зведенні на сторінці штабу в Фейсбуці у вівторок.

Зокрема, порушення режиму припинення вогню було зафіксовано поблизу Авдіївки і Мар'їнки. На цих ділянках задокументований неприцільний вогонь в бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

"Неприцільно постріли не уявляли загрози життю і здоров'ю, тому наші військові вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було", - підкреслили в штабі.

Крім того, в районі Піщовика був виявлений ворожий БПЛО, який перетнув лінію розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника був пригнічений.

Також наголошується, що в районі проведення операції належним виконують завдання інші складові сил оборони. Військовослужбовці ЗСУ разом з рятувальниками ГСЧС ліквідували пожежу поблизу населеного пункту Миколаївка, що в Донецькій області.

"З початку поточної доби, 15 вересня, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушень домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року, не зафіксовано", - додали в штабе.

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Все по темі:

Донбас, ЗСУ, ООС, Обстріли.

Автор:

Телеграф
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