Ситуація на Донбасі: окупанти стріляли в районі Авдіївки і Мар'їнки

За минулу добу бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі тричі.

Російські найманці за минулу добу тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

"За минулу добу, 14 вересня, збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи", - йдеться в ранковій зведенні на сторінці штабу в Фейсбуці у вівторок.

Зокрема, порушення режиму припинення вогню було зафіксовано поблизу Авдіївки і Мар'їнки. На цих ділянках задокументований неприцільний вогонь в бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

"Неприцільно постріли не уявляли загрози життю і здоров'ю, тому наші військові вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було", - підкреслили в штабі.

Крім того, в районі Піщовика був виявлений ворожий БПЛО, який перетнув лінію розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника був пригнічений.

Також наголошується, що в районі проведення операції належним виконують завдання інші складові сил оборони. Військовослужбовці ЗСУ разом з рятувальниками ГСЧС ліквідували пожежу поблизу населеного пункту Миколаївка, що в Донецькій області.

"З початку поточної доби, 15 вересня, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушень домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року, не зафіксовано", - додали в штабе.