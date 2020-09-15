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Під Києвом стався вибух на газопроводі: нові подробиці, фото і відео

Під Києвом стався вибух на газопроводі: нові подробиці, фото і відео
10:12 Сьогодні Телеграф
У селищі Чабани Київської області стався вибух на газопроводі високого тиску. На місці працюють всі аварійні служби.

Сьогодні вночі жителі смт Чабани в Київській області повідомили про вибух газової труби. Імовірно, причиною стала поломка газової труби високого тиску. Відео події розмістили в Facebook очевидці.

За словами свідків вибуху, спочатку був "дикий шум", а після звук посилився і став нагадувати рев турбін літака. Сам вибух стався в ніч на 15 вересня приблизно о 00:10, тоді ж у місцевих жителів зникло світло. Десь через годину гул затих, а подача електроенергії відновилася.

На місце події відразу ж виїхали рятувальники. За попередніми даними, жертв і постраждалих внаслідок вибуху не було.

Як відзначили у виконавчому комітеті сільської ради Чабанов, в їхньому селищі сталася розгерметизація газового трубопроводу високого тиску (Уренгой - Помари - Ужгород), через який поставляється в Європу газ і який пролягає через поля Чабанов.

Стався потужний вибух газу, але ситуацію вдалося взяти під контроль, поставивши на трубу заглушку.

"Просимо зберігати спокій, не панікувати, якщо буде потреба чітко слідувати вказівкам представників надзвичайних служб України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, під Києві на території підприємства, що займається торгівлею паливом, вибухнула цистерна для транспортування газу. Загинув працівник підприємства.

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