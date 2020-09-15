В Одесі біля лікарні зняли дивну чергу з швидких: відео схвилювало мережу

У мережі активно обговорюють величезну чергу з машин швидкої допомоги біля лікарні в Одесі.

В Одесі біля міської лікарні помітили чергу з автомобілів швидкої допомоги.

За словами очевидців, в машинах швидкої допомоги перебувають хворі з коронавірусів або симптомами COVID-19.

"Ну що хлопці. Приїхала я в лікарню номер 3, дізнатися про бабусю 82 роки, яку звбралі вранці по швидкої із запаленням і все .. ні слуху. А тут ось що .. 17 машин чергу. Продовжуємо вважати, що у нас все ок ", - написала мешканка Одеси Катерина Ножевнікова на своїй сторінці в Facebook.

У коментарях користувачі обговорюють ситуацію з захворюваністю в місті і ефективність роботи системи охорони здоров'я в цілому.

Нагадаємо, в Україні за 13 вересня в Україні виявили ще 2 905 випадки коронавірусної інфекції COVID-19. В Одеській області за минулу добу виявили ще 306 випадків коронавірусної хвороби.