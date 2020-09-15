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Хасиди прориваються в Україну через Білорусь: на кордоні півтисячі прочан

Хасиди прориваються в Україну через Білорусь: на кордоні півтисячі прочан
14:30 Сьогодні Телеграф
ДПСУ задіяла резерви відомства і організувала взаємодія з підрозділами Національної поліції і Національної гвардії України.

Прикордонники не планують пропускати в Україну присутніх на кордоні з Білоруссю хасидів. Зараз біля українського кордону з боку Білорусі тривають залишатися близько 500 паломників.

Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, іноземці продовжують перебувати між пунктами пропуску на білоруській території.

"Прибуття груп іноземців почали фіксувати вчора після обіду. Вони знаходяться на території Білорусі. Їм було доведено рішення уряду, що до 28 вересня діє заборона на в'їзд іноземцям. Однак ми бачимо, що навіть після роз'яснень вони не залишають спроби потрапити на територію України", - повідомив Демченко.

Для запобігання провокацій і спроб незаконного перетину кордону поблизу пункту пропуску "Нові Яриловичі" знаходяться додаткові сили прикордонної служби, а також поліції і Нацгвардії.

"Ситуація залишається контрольованою. Ніяких провокацій поки не було зафіксовано", - додав Демченко.

Щороку євреї-хасиди їдуть восени в Умань. У місті знаходиться могила цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, - одна з найбільш шанованих святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Паломники вірять, що той, хто зустріне новий рік на могилі в Умані, весь рік буде щасливим. В 2019 для зустрічі 5780-го іудейського нового року (Рош ха-Шана) до Умані прибуло понад 30 тисяч паломників. Цього року святкування заплановано на 18 вересня.

Як повідомлялося, в Умані у шести хасидів діагностували коронавірусну інфекцію COVID-19.

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