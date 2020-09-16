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Ситуація на Донбасі: троє українських військових отримали поранення, один загинув

Ситуація на Донбасі: троє українських військових отримали поранення, один загинув
Оновлено 13:06 Сьогодні Телеграф Фото: facebook
За минулу добу, 15 вересня, зафіксовано три обстріли з боку окупантів.

Повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Зокрема, режим припинення вогню противник порушив поблизу населеного пункту Причепилівка. В сторону позицій ВСУ ворог зробив неприцільний постріл з підствольного гранатомета.

Активність противника була помічена біля населеного пункту Калинове.

А недалеко від населеного пункту Водяне виявлено проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування. Безпілотник був пригнічений українськими засобами радіоелектронної боротьби.

Крім того, під час проведення інженерних робіт один український захисник підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Водяного. Воїн отримав поранення середнього ступеня тяжкості.
Також в районі населеного пункту Шуми в результаті вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, ймовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців.
Всіх поранених доставили в лікувальні установи, їх стан - стабільний та задовільний.

З початку поточної доби, 16 вересня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Так, поблизу населеного пункту Катеринівка збройні підрозділи Російської Федерації здійснили неприцільний постріл з підствольного гранатомета.

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Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень в результаті пострілу немає.

Однак, на жаль, внаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківське загинув один військовослужбовець. Обставини з'ясовуються. На місці події працює керівний склад бригади і робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

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Донбас, ЗСУ, ООС, Бойовики.

Автор:

Телеграф
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