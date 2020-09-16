У Криму повністю висохло водосховище: фото

У анексованому Криму Сімферопольське водосховище повністю висохло.

У мережі з'явилися фото Сімферопольського водосховища з анексованого Росією Криму.

Знімки оприлюднені в Twitter-сторінці "Кримський бандерівець".

На кадрах видно, що води у водосховищі зовсім немає.

"Крим. Фотографії Сімферопольського водосховища. Це те місце, яке багато хто з вас бачили при виїзді із Сімферополя в бік Алушти / Ялти або при в'їзді до Сімферополя з боку Алушти / Ялти. Фотографії свіжі. Так, води немає зовсім", - підписані фотографії з Криму.

Як повідомлялося, Тайганське водосховище, яке розташоване в Білогірському районі Криму, вперше за 70 років існування стало джерелом води для Сімферополя. Через брак води на півострові "влада" проклали трубопровід і відкачує воду.

Нагадаємо, російський МЗС стверджує, що Київ "порушив свої правозахисні зобов'язання", закріплені в міжнародних документах по воді для Криму.

З 7 вересня, в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ почався третій, самий жорсткий, етап обмежень подачі води.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що відновлення водопостачання в Крим відбудеться після повної деокупацію півострова.