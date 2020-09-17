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Ситуація на Донбасі: український військовий підірвався на гранаті

Ситуація на Донбасі: український військовий підірвався на гранаті
09:26 Сьогодні Телеграф
За минулу добу на Донбасі зафіксовано 2 порушення збройними формуваннями Росії режиму припинення вогню.

На Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню, один український військовий підірвався на гранаті.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"За минулу добу, 16 вересня, в смугах відповідальності наших бригад зафіксовано 2 порушення збройними формуваннями Російської Федерації режиму припинення вогню. Так, постріл в бік наших позицій з підствольного гранатомета відзначений поблизу Катеринівки, неприцільний вогонь зі стрілецької зброї - в районі населеного пункту Водяне. ці вогневі провокації супротивника не становили загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. бойових втрат і поранень серед українських захисників внаслідок пострілів немає ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в районі Новотошківського загинув один український захисник внаслідок необережного поводження з гранатою.

"З початку поточної доби, 17 вересня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, вогневих провокацій з боку озброєних формувань Російської Федерації не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умови припинення вогню і перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які дії противника", - додали в ООС .

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Все по темі:

РФ, Донбас, ЗСУ, ООС, Обстріли, Бойовики.

Автор:

Телеграф
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