Ситуація на Донбасі: окупанти влаштували дві провокації

Російські найманці за минулу добу один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.

За минулу добу бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі один раз.

Як повідомили в штабі Операції Об'єднаних сил, противник влаштував ворожу провокацію зі стрілецької зброї в районі Новогригорівка.

З початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів також зафіксовано одне порушення режиму тиші. Пострілами з підствольного гранатомета бойовики провокували бійців ООС поблизу населеного пункту Водяне.

Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.

Нагадаємо, Координаційна група Антитерористичного центру СБУ провела планові антитерористичні тактико-спеціальні навчання в Рубіжному Луганської області.