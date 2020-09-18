Ситуація на Донбасі: окупанти влаштували дві провокації

За минулу добу бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі один раз.
Як повідомили в штабі Операції Об'єднаних сил, противник влаштував ворожу провокацію зі стрілецької зброї в районі Новогригорівка.
З початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів також зафіксовано одне порушення режиму тиші. Пострілами з підствольного гранатомета бойовики провокували бійців ООС поблизу населеного пункту Водяне.
Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.
Нагадаємо, Координаційна група Антитерористичного центру СБУ провела планові антитерористичні тактико-спеціальні навчання в Рубіжному Луганської області.