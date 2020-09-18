ДСНС: На Київщині горів військовий полігон

"Завдяки спільним діям і оперативному реагуванню військовослужбовців пожежу локалізовано в найкоротші терміни.
До гасіння були залучені військовослужбовці військової частини А2399, ГСЧС, Національної гвардії і лісники ", - йдеться в повідомленні.
Всього в ліквідації поширення вогню на території полігону було залучено 120 військовослужбовців та три одиниці пожежної техніки.
Фото з місця подій:
Раніше повідомлялося, що координаційна група Антитерористичного центру СБУ провела планові антитерористичні тактико-спеціальні навчання в Рубіжному Луганської області.