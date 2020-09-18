ДСНС: На Київщині горів військовий полігон

Масштабна пожежа на території військового полігону в Дівичках, що під Києвом, локалізували. Про це йдеться в повідомленні Сухопутних військ ЗСУ в Фейсбуці.

"Завдяки спільним діям і оперативному реагуванню військовослужбовців пожежу локалізовано в найкоротші терміни.

До гасіння були залучені військовослужбовці військової частини А2399, ГСЧС, Національної гвардії і лісники ", - йдеться в повідомленні.

Всього в ліквідації поширення вогню на території полігону було залучено 120 військовослужбовців та три одиниці пожежної техніки.

Фото з місця подій:

Раніше повідомлялося, що координаційна група Антитерористичного центру СБУ провела планові антитерористичні тактико-спеціальні навчання в Рубіжному Луганської області.