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Штаб ООС: окупанти тричі порушували "тишу", є поранений

Штаб ООС: окупанти тричі порушували "тишу", є поранений
09:45 Сьогодні Телеграф Фото: Facebook
За минулі 24 години, збройні підрозділи РФ тричі порушили "режим тиші". Незважаючи на це, під час ранкового зведення в штабі ООС повідомили, що обстановка в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами ООС.

"За минулу добу, 19 вересня, в смугах відповідальності наших бригад збройні підрозділи РФ тричі порушили домовленості, які вступили в дію 27 липня 2020 року", - повідомили в штабі.

Відзначається, що факт порушення режиму припинення вогню був зафіксовано недалеко від населеного пункту Піски, де ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї в сторону наших позицій.

"В результаті ворожого пострілу один військовослужбовець ОС отримав кульове поранення в ногу. Воїну надали домедичну допомогу та доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я військовослужбовця задовільний. Ще одне застосування противником стрілецької зброї відзначено поблизу Павлопіль", - йдеться в повідомленні.

Крім того, порушення досягнутих домовленостей зафіксовано в районі населеного пункту Водяне. На цій ділянці помічений проліт ворожого БПЛО типу "МЕВІК-2" з перетином лінії розмежування.

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"Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було придушено, що унеможливило його подальше застосування. Ворог один раз намагався спровокувати наших воїнів на відкриття вогню і зафіксувати цей факт. Але українські захисники на провокації не піддалися, вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні .

З початку поточної доби, 20 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

"Підрозділи ЗСУ та інших складових сил оборони продовжують виконувати завдання за призначенням та знаходяться в готовності адекватно реагувати на будь-які провокації супротивника", - резюмували в штабі ООС.

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РФ, Донбас, ЗСУ, ООС, Бойовики.

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