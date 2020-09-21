Людям нічим дихати: один з районів Києва затягнуло смогом

У деяких районах Києва спостерігається значне задимлення через пожежу на звалищі в Дарницькому районі, яка перекинулася на торфовища.

З самого ранку кияни скаржаться на забруднення повітря в столиці. Димова завіса огорнула Харківський масив.

"Скажіть будь ласка, наша школа в тій же димовій завісі, дітей в школу вести ???" - пише киянка Ірина Литвиненко в Facebook.

На фото, яке постить Ірина видно, що смог огорнув житловий масив.

На сайті екологічного чат-бота Saveecobot, який збирає всі дані про забруднення повітря, видно що найбільше забруднені такі райони, як Позняки, Осокорки та Харківський масив.

У ДСНС вже прокоментували ситуацію зі смогом і повідомили, що причина в пожежі, яка сталася на звалищі в Дарницькому районі столиці.

"Станом на 8:00 21 вересня через пожежі на звалищі в Дарницькому районі в деяких районах міста спостерігається значне задимлення через те, що пожежа частково перекинувся на торфовища. Зараз відкритого вогню немає. Триває гасіння окремих осередків тління із залученням спеціальної інженерної техніки ", - повідомляє прес-служба ДСНС.

Як повідомлялося, в місті Овручі в Житомирській області рятувальники ліквідовують пожежу на звалищі.