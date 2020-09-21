Людям нічим дихати: один з районів Києва затягнуло смогом

З самого ранку кияни скаржаться на забруднення повітря в столиці. Димова завіса огорнула Харківський масив.
"Скажіть будь ласка, наша школа в тій же димовій завісі, дітей в школу вести ???" - пише киянка Ірина Литвиненко в Facebook.
На фото, яке постить Ірина видно, що смог огорнув житловий масив.
На сайті екологічного чат-бота Saveecobot, який збирає всі дані про забруднення повітря, видно що найбільше забруднені такі райони, як Позняки, Осокорки та Харківський масив.
У ДСНС вже прокоментували ситуацію зі смогом і повідомили, що причина в пожежі, яка сталася на звалищі в Дарницькому районі столиці.
"Станом на 8:00 21 вересня через пожежі на звалищі в Дарницькому районі в деяких районах міста спостерігається значне задимлення через те, що пожежа частково перекинувся на торфовища. Зараз відкритого вогню немає. Триває гасіння окремих осередків тління із залученням спеціальної інженерної техніки ", - повідомляє прес-служба ДСНС.
Як повідомлялося, в місті Овручі в Житомирській області рятувальники ліквідовують пожежу на звалищі.