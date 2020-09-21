Прикордонник образив бійців ЗСУ і пошкодував про свій вчинок

У мережі розгорівся скандал після того, як український прикордонник порівняв українських військових зі свинями.

Український прикордонник Ігор Шарун з Львівської області опублікував в ТікТок відео, на якому порівняв воїнів ЗСУ зі свинями. На відео автор віддає їм команди з "Статуту" українською мовою. Про цей кричущий випадок розповів полковник ЗСУ Анатолій (Штірліц) Штефан в Facebook.

Полковник Штефан зв'язався з Шаруном і попросив його видалити відео, але той у відповідь "відправив у далеке плавання". Але пізніше прикордонник видалив ролик і закрив сторінку, а потім і зовсім деактивував аккаунт.

Держприкордонслужба вже відреагувала на інцидент і з'ясовує, чому прикордонник розмістив таке відео.

Після чого і сам Шарун вибачився. На своїй сторінці в Facebook він написав пост, в якому назвав свої дії необдуманими і вибачення у військових.

"Я прошу вибачення у всіх захисників України! Ніяких думок про будь-які глузуваннях над армією України у мене не було ... Мені дійсно шкода, що в одній із соціальних мереж я поширив вкрай недоречно відео, в якому говорилося про армію України", - йдеться в повідомленні прикордонника.

Як повідомлялося, раніше українська телеведуча і актриса Сніжана Єгорова образливо висловилася про українських героїв. Вона вважає, що їх подвиги - це "висока суїцидальна готовновсть"