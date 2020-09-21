Вчителька вдарила п'ятикласницю книгою по голові: справою зайнялася поліція

10 вересня на Харківщині в ліцеї на уроці історії стався кричущий інцидент - вчителька вдарила книгою дитини по голові.

Одного з викладачів Первомайського ліцею № 7 в Харківській області звинуватили в Буллінгу.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Харківської області.

Відомо, що під час уроку історії вчителька вдарила ученицю п'ятого класу книгою по голові.

"Як з'ясувалося, школярка під час уроку переглядала сторінки книги, що не сподобалося вчителю. Замість того, щоб зробити зауваження, жінка підійшла до дівчинки, відібрала книгу і вдарила нею дитині по голові", - йдеться в повідомленні.

Мати дівчинки вже написала відповідну заяву в правоохоронні органи.

Відносно викладача вирішили скласти протокол по ст.173-4 (буллінг) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомлялося, в Києві суд призначив покарання матері підлітка, який влаштував цькування однокласника.