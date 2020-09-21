У страшній аварії в Хмельницькій області постраждало семеро людей, троє з них - діти (Фото)

У селі Бокиївка Волочиського району Хмельницької області сталося ДТП за участю легкового автомобіля і вантажівки. В результаті події пошкодження отримали семеро осіб.

Про це повідомляє Нацполіція в Хмельницькій області.

Увечері в населеному пункті зіткнулися Ford Galaxy і вантажівка MAN TGX 24.440. В результаті ДТП отримали травми 32-річна водій легкового автомобіля і шестеро її пасажирів, серед яких було троє малолітніх дітей, яким надали допомогу на місці без госпіталізації. Водій вантажівки не постраждав.

За фактом події порушено справу за ч.1 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами".

Як повідомлялося, 18 вересня в Запоріжжі на Набережній магістралі сталося ДТП, в результаті якого загинуло три людини.

16 вересня, в Хмельницькому зіткнулися рейсовий автобус і автомобіль. В результаті аварії постраждали 7 осіб. В результаті зіткнення двох автомобілів під Степногірськ Запорізької області один з них загорівся, двоє людей загинули, п'ятеро отримали травми.