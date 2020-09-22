Чекаємо нового спалаху COVID-19: навколо фестивалю в Запоріжжі розгорається серйозний скандал

У МОЗ України звернуться до органів контролю через масове святкування Khortytsia Freedom в Запоріжжі, зібрав десятки тисяч людей. Про це заявив Максим Степанов.

"Я побачив фото з святкування в Запоріжжі Khortytsia Freedom, на якому зібралися десятки тисяч людей, виходячи з фото." - заявив Степанов.

Також він додав, що в Україні щодня реєструють понад 3 000 випадків коронавируса і кожен день люди гинуть, росте кількість госпіталізованих.

"Чи обов'язково збирати десятки тисяч людей на концерті?" - це питання до організаторів і до місцевої влади, заявив глава МОЗ.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Кристина Пинчук (@_kristina_sabrina_) 20 Вер 2020 р. о 10:01 PDT

І підкреслив, що він звернеться до колег, які відповідальні за заходи по контролю, щодо відповідних дій.

"Зрозуміло, що в Запоріжжі після проведення таких масових заходів буде збільшення кількості хворих", - додав міністр.

Очевидці фестивалю Khortytsia Freedom викладали фото і відео святкування в соціальних мережах:

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