У київській лікарні пацієнти другий день поспіль накладають на себе руки: в мережі обговорюють причини трагедій

На Київщині в одній з лікарень за минулі дві доби двоє пацієнтів покінчили життя самогубством. Про це повідомили в Фейсбуці Муніципальної Варти Києва.

У столичній лікарні за минулі 2-е суток двоє людей покінчили життя самогубством.

Обидва загиблих вистрибнули з одного і того ж вікна 2-го поверху.

Даний інцидент стався в Київській міській клінічній лікарні номер 4, яка орієнтована на лікування COVID-19.

На даний момент наряди Муніципальної охорони несуть цілодобове чергування у зазначеній лікарні.

Кожен раз реагували на виклики медперсоналу щодо чоловіків у вікні.

Однак спроби відрадити від стрибка обидва рази не дали результату.

Після падіння були проведені заходи реанімації, однак вони результатів не дали.

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