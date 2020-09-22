У київській лікарні пацієнти другий день поспіль накладають на себе руки: в мережі обговорюють причини трагедій

У столичній лікарні за минулі 2-е суток двоє людей покінчили життя самогубством.
Обидва загиблих вистрибнули з одного і того ж вікна 2-го поверху.
Даний інцидент стався в Київській міській клінічній лікарні номер 4, яка орієнтована на лікування COVID-19.
На даний момент наряди Муніципальної охорони несуть цілодобове чергування у зазначеній лікарні.
Кожен раз реагували на виклики медперсоналу щодо чоловіків у вікні.
Однак спроби відрадити від стрибка обидва рази не дали результату.
Після падіння були проведені заходи реанімації, однак вони результатів не дали.
Раніше повідомлялося, що у першого заступника міністра культури України Ростислава Карандєєва виявили коронавірус.