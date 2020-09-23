Незрячу пасажирку затиснуло дверима: водій автобуса в Києві відзначився обурливою витівкою

На Київщині незрячу дівчину затиснуло дверима автобуса, водій повівся дуже негарно. Про це постраждала розповіла в соцмережах.

У Фейсбуці дівчата вона розповідає свою історію.

Почала постраждала з того, що цієї неділі на початку 4 години вона сідала тролейбус на вул. Закревського, що слідував по маршруту №50. Їй потрібно було добратися до метро "Дарниця".

"Я навіть не підозрювала, що поїхати могла тільки половина мене." - заявила дівчина.

За словами дівчини, для прояснення історії, вона незряча і завжди ходить з довгою білою тростиною. В салон тролейбуса першим зайшов її чоловік. Щоб влізти удвох в вузькі двері і не загубитися в товкучці, вона поклала руку на спину Ромі. Коли вона стояла однією ногою і тростиною в салоні, водій крикнув, що більше заходити не можна. Вона хотіла вийти, але не змогла. Відразу було зрозуміло, що відбувається, оскільки життя до такого її не готувала. Водій натиснув на кнопку і двері затиснула дівчину, на її обурення він відповів, що більше заходити не можна. Після деякого шуму він нарешті послабив дверну хватку і дівчина змогла пройти в салон.

Пізніше вони сфотографували цього "героя карантинних правил". Чоловік помітив, тому поспішив змінити номер маршруту на табло.

Фото цього водія:

"Зрозуміло, ніяких вибачень я не отримала.

Власне, у мене питання до Київпастрансу: в якому стані їх менеджер проводить співбесіди, що такі неадекватні люди отримують відповідальну роботу? Безумовно, я напишу скаргу, але мене беруть сумніви, що це непорозуміння буде звільнено. Впевнена, такий інцидент стався не тільки зі мною.

Багато років тому моя бабуся випала з маршрутки, яка надалі її переїхала. Слідчий прийшов до висновку, що постраждалу переїхав велосипедист, успішно який утік із місця вбивства. Тепер я здогадуюся, як можна випасти на зупинці з транспорту. "- зазначає дівчина.