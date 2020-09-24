Зате не каміння з неба: з кранів в Криму потекла чорна вода

В окупованому Криму, де закінчуються останні запаси води, у місцевих жителів з кранів потекла невідома чорна рідина.

Увечері в середу, 23 вересня, в квартирах мешканців будинків по вулиці Кечкеметській Сімферополя з кранів пішла вода чорного кольору.

Про це почали масово повідомляти жителі Криму в Twitter.

Відзначається, що в Сімферополі на вулиці Кечкеметській майже дві доби практично не було води, після чого з кранів потекла темна рідина.

Симферополь нау

это уже из частного сектора таке

на городских пабликах вечерний сеанс аксенофобии и русофобии

снова простыни) pic.twitter.com/U5ppYKk126 — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) September 23, 2020

"Я все розумію, в Криму проблеми з водою, але все ж майже дві доби на Кечкеметській, 93 толком взагалі не було води, а зараз дали чорного кольору. Одне питання - як помити посуд, попрати, купувати малюка в кінці кінців, не кажучи про себе, якщо у ванній ось таке тече з крана ", - розповіла місцева мешканка.

Як відомо, зараз в окупованому Криму закінчуються запаси води.