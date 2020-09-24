Суд прийняв нове рішення по терористу, що взяв заручників в Луцьку

Адвокат "луцького терориста" розповів, що Максиму Кривошей продовжили арешт ще на 2 місяці.

Луцький міський районний суд Волинської області продовжив ще на два місяці арешт підозрюваного в захопленні заручників в Луцьку Максима Кривоша.

Про це повідомив його адвокат Сергій Тиможінский.

"Було продовження. Ще на два місяці", - сказав адвокат.

Він не уточнив, чи давно відбулося засідання суду щодо продовження запобіжного заходу.

Нагадаємо, вранці 21 липня в центрі Луцька терорист зупинив автобус "Берестечко-Краснилівка" і забарикадувався в ньому. У заручниках було більше 10 чоловік. У чоловіка при собі знайшли зброю і вибухівку, він називав себе борцем з системою і висував ряд вимог.

Один з творців документального фільму "Земляни" 2005 року випуску відреагував на події в Луцьку, які відбулися 21 липня.