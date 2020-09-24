Схоже на кадри з бойовика: під Рівним влаштували облаву на копачів бурштину (Відео)

Служба безпеки України блокувала видобуток бурштину-сирцю на території Дубровицького лісгоспу і затримала угруповання чорних копачів.

На території одного з державних лісгоспів Рівненської області СБУ припинила нелегальний видобуток бурштину.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Незабаром в мережі з'явилося відео спецоперації, записане очевидцями.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

На Рівненському Поліссі (в районі сіл Старе Село та Будимля) на вечір середи, 23 вересня СБУ провела спецоперацію проти нелегального видобутку бурштину#Рівне pic.twitter.com/cOAI8C2aNI — Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) September 23, 2020

Згідно ролику зрозуміло, що в спецоперації взяло участь щонайменше два десятка бійців СБУ. Були чутні вибухи, летіли димові шашки. Те, що відбувається нагадувало сцену з фільму-бойовика.

На Рівненському Поліссі (в районі сіл Старе Село та Будимля) на вечір середи, 23 вересня СБУ провела спецоперацію проти нелегального видобутку бурштину#Рівне pic.twitter.com/cOAI8C2aNI — Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) September 23, 2020

За даними попереднього слідства, незаконний промисел організували жителі кількох сіл Рокитнівського району. Під час нелегальних робіт зловмисники використовували небезпечну для навколишнього середовища технології гідрозмиву грунту. Добутий "сонячний камінь" ділки реалізовували місцевим перекупникам.

На місці нелегальної розробки правоохоронці викрили 15 учасників угруповання. У зловмисників виявлено 10 дизельних мотопомп і більше 20 кілограмів бурштину, який вони встигли добути під час "зміни".