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Четвер, 24.09.2020
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Кандидати в депутати влаштували бійку на Вінниччині: конфлікт зупиняли стріляниною

Кандидати в депутати влаштували бійку на Вінниччині: конфлікт зупиняли стріляниною
15:35 Сьогодні Телеграф Фото: facebook
У Вінницькій області побилися кандидати в депутати. Поліція розкрила деталі події.

Вчора між чинним депутатом Калинівської районної ради, який балотується в Калинівської ОТГ, депутатом Вінницької обласної ради та кандидатом в депутати обласної ради виник конфлікт, під час якого один з його учасників отримав тілесні.

Про це повідомила прес-служба місцевої Нацполіціі.

Відзначається, що за фактом вчинення хуліганських дій, пов'язаних з виборчим процесом, поліцією розпочато досудове розслідування.

"У поліцію звернувся 52-річний депутат Калинівської районної ради, який балотується в Калинівської об'єднаної територіальної громади про те, що близько 18-ї години на територію його домогосподарства приїхав чинний депутат Вінницької обласної ради з кандидатом в депутати обласної ради", - розповів начальник Калинівського відділу поліції Володимир Олексюк.

Під час спілкування між ними виник конфлікт, пов'язаний з виборчою кампанією, під час якого 40-річний кандидат у депутати Вінницької обласної ради завдав заявникові удар в голову. У відповідь потерпілий пошкодив автомобіль свого кривдника Toyota Land Cruiser.

Свідком пригоди, що сталася на території товариства потерпілого, став працівник потерпілого. Він втрутився в ситуацію і допоміг припинити протиправні дії, здійснивши постріл вгору з пристрою для відстрілу гумових куль.

Потерпілий із закритою черепно-мозковою травмою госпіталізований. Правопорушника затримано в процесуальному порядку. Пошкоджений автомобіль поміщений на штрафмайданчик.

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