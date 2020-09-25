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П'ятниця, 25.09.2020
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Із вікон валить чорний дим: у Києві спалахнула пожежа в багатоповерхівці (фото, відео)

Із вікон валить чорний дим: у Києві спалахнула пожежа в багатоповерхівці (фото, відео)
Оновлено 13:54 Сьогодні Телеграф Фото: dtp.kyiv.ua
У Києві на Троєщині в багатоповерховому житловому будинку сталася масштабна пожежа.

Пожежа сталася за адресою вулиця Закревського 41 А. На місці працюють рятувальники ГСЧС. Попередньо вогонь почався на сходовій клітці одного з верхніх поверхів і зараз стрімко поширюється.

Про це повідомляє dtp.kyiv.ua.

Людей евакуюють з прилеглих до пожежі квартир. Інформації про можливих постраждалих або жертви пожежі поки немає.

На фото і відео видно, що валить густий чорний дим і можна припустити, що горить одна квартира.

Пожежа в Києві 25.09.2020

Як повідомлялося, 23 вересня в ЖК Софія в Софіївській Борщагівці сталася масштабна пожежа. Вигорів повністю верхній поверх. 6 квартир згоріли.

22 липня в Києві десятирічна дівчинка самостійно намагалася загасити пожежу в кімнаті, внаслідок чого отримала опіки і була госпіталізована.

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ДСНС, Київ, Пожежа.

Автор:

Телеграф
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