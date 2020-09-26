Падіння Ан-26 під Харковом: трьох людей досі шукають

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09:25 Сьогодні Телеграф Фото: ДСНС
Вчора ввечері, 25 вересня, на Харківщині сталася аварія військового літака. У ДСНС уточнили інформацію про подію.

Про це поінформували в службі ДСНС на офіційній сторінці.

За словами служби 25 вересня ввечері в ДСНС надійшла інформація, що недалеко від м Чугуїв на відстані близько 2 км до військового аеропорту сталося падіння літака АН-26 ВС України, з подальшим загоранням.

О 21:53 пожежа літака вже була ліквідована.

Фотозвіт з місця по виході:

За повідомленням диспетчера аеродрому на борту перебувало 27 осіб (одного курсанта не допустили до виконання польоту).

Уже знайдено тіла і 25 людей загинули.

Пошуки 4 осіб тривають, їх доля невідома.

З боку ДСНС залучили 62 людини і 10 одиниць спецтехніки.

Раніше повідомлялося, що в Офісі Гепрокурора заявляли про 25 загиблих в результаті краху.

А також, що за фактом падіння військового літака АН-26 Повітряних Сил ЗСУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження про порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило катастрофу і тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

Станом на ранок суботи: на борту було 28 осіб - 7 членів екіпажу і 21 курсант Харківського університету Повітряних сил України. Загинули 25 осіб, двом дивом вдалося вижити, доля ще чотирьох поки невідома.

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Все по темі:

Авиакатастрофа, ДСНС, Чугуєв.

Автор:

Телеграф
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