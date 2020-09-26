Один курсантів, що вистрибув з літака помер в лікарні

Станом на 10:50, людина, яка в результаті авіаційної катастрофи знаходилась в лікарні у вкрай важкому стані - помер.

Повідомляється, що у загиблого було 90% опіків тіла.

Раніше глава Харківської ОДА повідомив, що в критичному стані перебуває Віталій Вільховий з Львівської області. Померлим в лікарні опинився саме він.

Віталій Вільховий

Нагадаємо, в суботу увечері 25 вересня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу м Чугуїв на відстані близько 2 км до військового аеропорту сталося падіння літака АН-26 ВС України, з подальшим загоранням. О 21:53 пожежа літака ліквідовано.

За інформацією диспетчера аеродрому на борту перебувало 27 осіб (одного курсанта не допустили до виконання польоту). Всього загинуло 23 людини, 1 людина постраждала, пошуки трьох осіб тривають.

Президент Володимир Зеленський сьогодні прибув на місце події.