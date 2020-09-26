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Зізнався, що двигуни відмовляють: мама загиблого пілота Ан-26 розповіла про розмову з сином

Зізнався, що двигуни відмовляють: мама загиблого пілота Ан-26 розповіла про розмову з сином
15:05 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Мати Ашрафа Мсуя, штурмана, що зазнав аварії під Чугуєвим літака Ан-26, розповіла, що її син попереджав про те, що літак неодноразово виходив з ладу і був "не зовсім справним".

"Він говорив, що машина на даному етапі була несправна, двигуна відмовляли неодноразово. Він був про це обізнаний". - розповіла вона "24 каналу".

"Він не скаржився, він просто пояснював, що машина не зовсім в справному стані", - зазначила вона.

Жінка також зазначила, що її син хотів служити в Україні, прагнув бути кращим у всьому "і був кращим".

Також повідомлялося, що вже оприлюднено список загиблих в авіакатастрофі під Харковом.

Як відомо, на борту Ан-26 знаходилося 27 українців, з них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу.

На місці події продовжують роботу співробітники СБУ, прокурори військової прокуратури і слідчі ГБР.

За фактом падіння військового літака ПС ЗСУ в Чугуєві розпочато кримінальне провадження про порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило катастрофу і тяжкі наслідки (ст. 416 КК України)

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Все по темі:

Авиакатастрофа, Трагедия, Ан-26, Студенти, Харківщина, Чугуєв.

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Телеграф
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