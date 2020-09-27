Екіпажу Ан-26 НЕ відразу дали Дозвіл на посадку: озвучені Нові деталі катастрофи

За однією з версій катастрофа літака сталася через те, що дозвіл на посадку надійшла не відразу.

Дозвіл на посадку борту Ан-26 дали не відразу, хоча і знали, що літак був несправний.

Про це заявив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер у своєму Телеграм-каналі.

"За наявною у мене інформацією, екіпажу аварійного літака дали дозвіл на посадку тільки через хвилину після запиту. Причина такої довгої реакції пояснюється тим, що в той час на посадку йшов інший борт. А через хвилину літак розбився. При цьому, було відомо, що АН-26 несправний ", - написав Кучер.

На думку Кучера, правоохоронні органи повинні ретельно відпрацювати саме цю версію. Останнє слово має бути саме за слідством і відповідною комісією.

Глава Харківської ОДА акцентує увагу на цій версії, так як це "стратегічно важливо для обороноздатності нашої держави".

Нагадаємо, пізно увечері 25 вересня під Харковом розбився військовий літак Ан-26 і відразу загорівся. На борту були члени екіпажу, курсанти та офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 чоловік. Загинули 26 осіб - 25 на місці трагедії і ще один курсант помер у лікарні. У живих залишився тільки В'ячеслав Золочевський.