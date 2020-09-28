Гречка вже не та: в мережі розповіли про новий спосіб "допомоги" киянам від кандидата перед виборами

У Києві під час передвиборної гонки замість листівок і газет роздають медичні маски з візитками кандидата.

Жителі Києва в своїх поштових скриньках виявили незвичайні агітаційні листівки.

У запечатані медичні маски помістили візитки Олександра Герасимюка, який, скоріш за все, кандидат від "Команди Омельченко" на місцевих виборах.

Відповідний пост з фото опублікував паблік "Рух Чесно" в Facebook.

"2020 року - час, коли навіть засівають округу масками, а не гречкою", - підписали фото.

Публікацію активно коментують користувачі і відзначають, що це "сучасні політтехнології". Інші зазначають, що такі методи агітації не закон.

Як повідомляв "Телеграф", під час робочої поїздки в Тернопільську область Зеленський з'явився з коміком Віктором Гевко, який йде на місцеві вибори.