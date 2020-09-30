Зіткнувся з літаком-заправником: у США розбився винищувач F-35

У штаті Каліфорнія розбився винищувач F-35 морської піхоти після того, як зачепився за крило другого літака під час повітряної заправки.

Згідно із заявою Корпусу морської піхоти, пілот винищувача F-35 зміг безпечно катапультуватися, а літак-заправник KC-130 зміг виконати безпечну аварійну посадку. Пілот отримав травми і був госпіталізований.

"Приблизно о 16:00 (2:00 за київським часом) надійшло повідомлення, що F-35B зіткнувся з KC-130J під час дозаправки в повітрі, що призвело до краху F-35B. Пілот винищувача успішно катапультувався і в даний час проходить лікування ", - йдеться в заяві авіабази морської піхоти в Юмі, штат Арізона.

"KC-130J приземлився недалеко від аеропорту Термал. Всі члени екіпажу в безпеці", - йдеться в заяві.

На зображеннях з соцмереж видно, що літак-заправник приземлився "на черево" в поле.

Представник Міністерства оборони повідомив, що обидва літаки розміщені на авіабазі морської піхоти Мірамар в Сан-Дієго, штат Каліфорнія.

Інцидент розслідується.