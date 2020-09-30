У ТКГ нагадали Фокіну, хто приніс війну в Україні

Українська делегація в ТКГ була неприємно здивована через повідомлення про резонансні заяви Фокіна по війні на Донбасі і в Криму, зроблених в ВР.

Про це повідомили в офіційній заяві української делегації в ТКГ, переданому Укрінформом.

У тексті заяви говорилося, що Фокін як і будь-яка людина має право на власну позицію, якою б дивною вона не здавалася, але делегація України в переговорах в ТКГ повинна дотримуватися виключно офіційної позиції нашої держави навіть тоді, коли не беремо участі в переговорах. Тим більше, що в питаннях про тимчасової окупації Криму та війні на Донбасі дотримуватися офіційної позиції дуже легко, оскільки офіційна позиція України повністю збігається з правдою про війну », - йдеться в заяві.

У ТКГ відзначили, що війну на територію України принесла РФ і тому, переговори з їх участю проходять в форматі - Україна, ОБСЄ як посередник і РФ як окупант.

«Завдання, які маємо в переговорах від Володимира Зеленського, побудовані на розумінні того, що РФ повністю контролює тимчасово окупованих територіях України, а отже має вирішальний вплив на все, що там відбувається», - підкреслили в ТКГ.

Також вони наголосили, що раніше жодного разу в роботі ТКГ не було випадку з сумнівними заявами від Фокіна і не було будь-яких дипломатичних несподіванок.

Також в повідомленні зазначалося, що Фокін, не врахував, що його будуть сприймати не просто як громадянина, який висловив свою точку зору, а як члена української делегації, що представляє державу. "Тим більше, розмова відбувалася в ВР України, очікується, що заяви Фокіна отримають належну оцінку", - говорилося в тексті повідомлення.

Раніше повідомлялося, що Арсен Аваков висловився про заяви Вітольда Фокіна і закликав відправити його "як мінімум" на пенсію.

Також повідомлялося, що на засіданні комітету ВРУ Фокін заявив, що не бачить ніякого підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Україною і Росією. У мережі відповіли на це наочним відео доказів. У комітеті ініціювали виключення Фокіна їх ТКГ.