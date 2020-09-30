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Вдарив чоловіка і спустив колеса авто: «слуга народу» влаштував скандал через білборди в Чернігові (відео)

Вдарив чоловіка і спустив колеса авто: «слуга народу» влаштував скандал через білборди в Чернігові (відео)
Оновлено 15:10 Сьогодні Телеграф
Нардеп Олег Семінський в Чернігові на вул. Любецької штовхнув підприємця і спустив колеса автомобілів. Дві політичні сили «Рідний дім» та «Слуга народу» не поділили білборди в обласному центрі, що належать чернігівської фірмі «Магр-Авто», а сам конфлікт стався навколо білборда із зображенням Юрія Тарасовця, який приїхали зривати представники фірми.

Про це поінформували в suspilne.

Народний депутат України від партії "СН" Олег Семінський на відео, яке зняв перехожий, спочатку дає стусана директору компанії "Магр-Авто" Олександру Ткаченко, а потім спускає колеса автомобілів.

Як розповів Олег Семінський Громадській, конфлікт пов'язаний з розміщенням політичної реклами на білбордах.

"До мене звернулася компанія" Супермедіа ", і також звернувся кандидат в мери Юрій Тарасовець. Вони мені повідомили, що навесні цього року компанія" Супермедіа "виплатила компанії" Магр-Авто "оренду за 10 бордів. Були сплачені кошти, був укладений договір на 2 місяці - вересень і жовтень. Директор компанії "Магр-Авто" зателефонував представниці "Супермедіа" і повідомив, що йому подзвонив діючий мер Атрошенко, і сказав розірвати чинний договір ", - розповів нардеп.
Конфлікт стався навколо білборда на вулиці Любецької. На ньому зараз зображення кандидата в мери від "СН" Юрія Тарасовця. Представники фірми приїхали його зірвати. За словами Олександра Ткаченка, розташовані вони там незаконно, так як представники кандидата від "СН" не заплатили гроші, передбачені за договором.

"Так, в березні наш орендар уклав договір з якимось підприємцем, вже навіть не пам'ятаю прізвище, на 10 білбордів. Потім, як мені доповідали, цей підприємець, а не оплачував гроші. Наш ФОП чекав-чекав, і направив лист про розрив договору в середині серпня. Причиною розриву договору була несплата в строк ", - розповів співвласник компанії" Магр-Авто "Олександр Ткаченко.
Заступник міського голови Чернігова Олександр Ломако сказав - діючий договір з "Магр-Авто" на розміщення політичної реклами має тільки "Рідний дім".

За його словами, партія "Рідний дім" має офіційний договір на оренду рекламних білбордів компанії "Магр-Авто", як зареєстрований суб'єкт виборчого процесу. 10 або 12 білбордів, на які вони відповідно до договору в суботу поклеили свою рекламу. А в неділю цю рекламу то переклеїли. Коли вони зв'язалися з компанією "Магр-Авто", їм сказали, що ті не розуміють як таке сталося і почали переклеювання.

Крім представників фірми "Магр-Авто" і охорони Олега Семінського, на місці події був начальник КП "Муніципальна варта" Віталій Хрустіцькій. Що він там робив - пояснив так:

"Мені дзвонив Олександр Ткаченко, сказав, що така ситуація склалася. Я був зі своїм заступником. Було лише дві особи, там не було інших представників. Муніципальна коштувала в складі двох людей".

Поліція ж, яка прибула на місце події, склала протокол за нанесення тілесних ушкоджень Олександру Ткаченку.

За його словами, до нього підбігли чотири людини і Олег Семінський завдав йому удар в область шиї. Потім вони перейшли вулицю і спустили колеса в авто Олександра Ткаченко та авто поруч.

28 вересня ввечері о 10:00 Олександру Ткаченко стало погано, нудило, було голова кружляння. 29 вересня вранці він звернувся в лікарню, де йому діагностували струс мозку.

На відео, яке зняли перехожі, зафіксовано поштовх. Олег Семінський коментує цю ситуацію так:

"Нічого такого, що суперечить закону не було, ніяких поштовхів, нападів. Це наклеп з боку молодих Атрошенко", - сказав Олег Семінський.

Відео випуску:

Семінський також додав, що після інциденту йому погрожували і переслідували люди, які прийшли з Олександром Ткаченком.

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Чернігів, СН.

Автор:

Телеграф
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