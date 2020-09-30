ЗМІ: Ремонту стадіону в Кривому Розі за Програмою "Велике Будівництво" не буде - голова облради скоротив кошторис на 60%

Голова Дніпропетровської облради, кандидат від президентської партії "Слуга народу" Святослав Олійник, який вважається тіньовим губернатором Дніпропетровської області, з тріском провалює в регіоні президентську програму "Велике Будівництво".

"Динаміка будівельних робіт в області залишає бажати кращого. Низькі темпи робіт, сумнівна якість, зрив термінів і спроби відкривати недороблені об'єкти - ймовірно, улюблені методи Святослава Олійника, відомі на всю область", - пише видання "Наше Місто".

За даними авторів матеріалу, темпи будівництва в області за час роботи Олійника і його протеже, голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренко, скоротилися повсюдно. За рік їх перебування в керівництві областю на об'єктах, які ще у 2019 році були на завершальній стадії, роботи просунулися від сили на 3 - 15%. При цьому поширилася практика повсюдної економії на обладнанні та оздоблювальних матеріалах.

Як пояснює видання, кінцевий результат Олійника не цікавить - він поглинув у збір відкатів з підрядників. "Джерела в ОДА підтверджують, що Олійник займається здирництвом. В області циркулюють чутки про відкати у 20-25%, які Олійник вимагає з будь-якого підрядника", - наводить Наше Місто слова іншого видання, Дніпро. Головне.

Подібний стиль менеджменту від Олійника призвів до того, що в області під його керівництвом панує повний хаос у будівництві об'єктів соціальної сфери, і не тільки. "Така ситуація - у школах в Перещепино, у смт. Томаківка, Покровському та Чаплине, у селі Волоське, у дитячих садках у смт. Іларіонове і селах Вільне і Миколаївка", - пише видання.

Тепер Олійник зазіхнув і на улюблене дітище президента - стадіон "Спартак" у Кривому Розі. Голова облради урізав кошторис на ремонт стадіону на 60%, виключивши з нього більшість необхідних робіт.

"З проєкту виключені: реконструкція футбольного поля зі штучним покриттям, ігрові майданчики, оздоблювання і комплектація нових внутрішніх приміщень, реконструкція старих трибун, ремонт старих внутрішніх приміщень, благоустрій території, кількість бігових доріжок зменшено з 10 до 6 і т.п.", - повідомляє подробиці Наше Місто.

Після такого коригування кошторису на стадіоні нічого вже буде реконструйовувати, і він, по суті, перетвориться на "пам'ятник імені пана Олійника", робить висновок видання.