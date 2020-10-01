Просто жесть: відео пожеж біля Сєвєродонецька налякало користувачів мережі

Користувачі мережі поділилися відеозаписами з Воронового, що в семи кілометрах від центру Сєвєродонецька.
"Пекло в Вороновому", - написав користувач В'ячеслав Шевчук в соцмережі Фейсбук, прикріпивши до посту відеозапис того, що відбувається.
Користувач Олександр Серік, виклав відео з Сєвєродонецька.
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Як відомо, в Луганській області рятувальники і військові продовжують гасити масштабну пожежа. Вогнем охоплені прифронтові села.
Військово-цивільна адміністрація міста Сєвєродонецьк повідомила, що з 1 жовтня навчання дітей в школах буде призупинено.