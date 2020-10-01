Просто жесть: відео пожеж біля Сєвєродонецька налякало користувачів мережі

У Луганській області продовжують бушувати пожежі. Очевидці показали, що відбувається.

Користувачі мережі поділилися відеозаписами з Воронового, що в семи кілометрах від центру Сєвєродонецька.

"Пекло в Вороновому", - написав користувач В'ячеслав Шевчук в соцмережі Фейсбук, прикріпивши до посту відеозапис того, що відбувається.

Користувач Олександр Серік, виклав відео з Сєвєродонецька.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Серик Александр (@serik_sania100781) 30 Сен 2020 в 4:25 PDT

Як відомо, в Луганській області рятувальники і військові продовжують гасити масштабну пожежа. Вогнем охоплені прифронтові села.

Військово-цивільна адміністрація міста Сєвєродонецьк повідомила, що з 1 жовтня навчання дітей в школах буде призупинено.