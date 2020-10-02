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«Слуга народу» влипла в скандал через кандидата в депутати в Миколаєві

«Слуга народу» влипла в скандал через кандидата в депутати в Миколаєві
09:30 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
У Слузі Народу висунули Єгора Клецова в кандидати в депутати в Миколаєві, в мережі дивуються від такого рішення.

Висування Клецова в депутати схвилювало волонтера і ветерана АТО Іллю Зелінського. На своїй сторінці в Facebook він оприлюднив резонансну інформацію про Клецова.

Також виклав скріншот з відео сепаратистського "ТВ Новоросії", на якому Клецов представлений як координатор громадської ініціативи "Люди світу".

За інформацією myrotvorets.center, Єгор Клецов - в січні 2015 брав участь в проведенні мітингів, спрямованих на зрив мобілізації в ЗС України. 

В "Миротворці" відзначають, що завдання на проведення мітингів він "отримав від політтехнологів, які працюють на РФ".

Займався збором коштів на закупівлю і доставку медикаментів для військових госпіталів ДНР і особисто брав участь в їх доставці.

Раніше нардеп з фракції "Слуги народу" Микола Галушко оголосив про вихід з партії через корупцію.

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