«Слуга народу» влипла в скандал через кандидата в депутати в Миколаєві

Висування Клецова в депутати схвилювало волонтера і ветерана АТО Іллю Зелінського. На своїй сторінці в Facebook він оприлюднив резонансну інформацію про Клецова.
Також виклав скріншот з відео сепаратистського "ТВ Новоросії", на якому Клецов представлений як координатор громадської ініціативи "Люди світу".
За інформацією myrotvorets.center, Єгор Клецов - в січні 2015 брав участь в проведенні мітингів, спрямованих на зрив мобілізації в ЗС України.
В "Миротворці" відзначають, що завдання на проведення мітингів він "отримав від політтехнологів, які працюють на РФ".
Займався збором коштів на закупівлю і доставку медикаментів для військових госпіталів ДНР і особисто брав участь в їх доставці.
Раніше нардеп з фракції "Слуги народу" Микола Галушко оголосив про вихід з партії через корупцію.