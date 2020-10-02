Луганщина у вогні, що відомо на 2 жовтня

На Луганщині триває гасіння більше 30 пожеж, в мережі з'явилась карта пожеж на 2 жовтня.

Про це сообіщілі в Фейсбуці Луганській ОДА.

За стан на ранок 2 жовтня, найбільш складна ситуація склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де в зону ураження потрапив 31 населений пункт.

Список найбільш складних 8 осередків:

між населеними пунктами Байдівка і Половинкине (Старобільський район).

між селами Піщане, Ніжньотепле, Артема (Станично-Луганський район). Загоряння очерету і сухої рослинності на площі понад 110 га.

поблизу Трьохізбенка (Новоайдарський район) та поширився в Сєверодонецьк (за даними лісгоспів вогнем пройдено близько 11 тис. га).

поблизу с. Вільховий (Станично-Луганський район) вогнем пройдено 1 тис. 100 га лісу.

біля с. Болотене (Станично-Луганський район) загоряння понад 6 га очерету і сухої рослинності, вогнем пошкоджено 4 будинки (1 житловий, 3 нежитлових).

поблизу сіл Лобочеве, Геївка (Станично-Луганський район) сталася лісова пожежа на площі 300 га.

між с. Чмирівка і Запорізьке (Старобільського району) сталося загоряння лісової підстилки на площі близько 50 га.

верхова пожежа поширилася на дачний кооператив поблизу с. Олександрівка (кількість будівель уточнюється), с. Гаврилівка, с. Пурдівка, с. Боровеньки на площі понад 1 тис. Га.

Карта пожеж:

Карта пожеж

За попередніми оцінками площа пройдена вогнем становить понад 13 тис. Га.

В результаті пожеж загинуло 9 осіб та 17 госпіталізовані.

За попередніми даними вогнем пошкоджено понад 250 будинків.

Під час гасіння пожежі евакуювали 150 осіб, в тому числі із сіл:

Муратово - 35 осіб (розміщено в смт Новоайдар в школі і лікарні),

Воронове - 40,

Сиротине - 25,

Осколонівка - 20,

Олександрівка - 30 (евакуйовано з трьох сіл знаходяться в р .. Сєвєродонецьк).

Всього до гасіння залучено 2 557 осіб і 264 од. техніки, в тому числі від ДСНС - 687 чол., 158 од. техніки (Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Полтавська і Харківська області), в тому числі 3 літаки АН-32 П і 3 вертольоти ДСНС.