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Луганщина у вогні, що відомо на 2 жовтня

Луганщина у вогні, що відомо на 2 жовтня
Оновлено 12:47 Сьогодні Телеграф Фото: ДСНС
На Луганщині триває гасіння більше 30 пожеж, в мережі з'явилась карта пожеж на 2 жовтня.

Про це сообіщілі в Фейсбуці Луганській ОДА.

За стан на ранок 2 жовтня, найбільш складна ситуація склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де в зону ураження потрапив 31 населений пункт.

Список найбільш складних 8 осередків:

  • між населеними пунктами Байдівка і Половинкине (Старобільський район).
  • між селами Піщане, Ніжньотепле, Артема (Станично-Луганський район). Загоряння очерету і сухої рослинності на площі понад 110 га.
  • поблизу Трьохізбенка (Новоайдарський район) та поширився в Сєверодонецьк (за даними лісгоспів вогнем пройдено близько 11 тис. га).
  • поблизу с. Вільховий (Станично-Луганський район) вогнем пройдено 1 тис. 100 га лісу.
  • біля с. Болотене (Станично-Луганський район) загоряння понад 6 га очерету і сухої рослинності, вогнем пошкоджено 4 будинки (1 житловий, 3 нежитлових).
  • поблизу сіл Лобочеве, Геївка (Станично-Луганський район) сталася лісова пожежа на площі 300 га.
  • між с. Чмирівка і Запорізьке (Старобільського району) сталося загоряння лісової підстилки на площі близько 50 га.
  • верхова пожежа поширилася на дачний кооператив поблизу с. Олександрівка (кількість будівель уточнюється), с. Гаврилівка, с. Пурдівка, с. Боровеньки на площі понад 1 тис. Га.

Карта пожеж:

Карта пожеж

За попередніми оцінками площа пройдена вогнем становить понад 13 тис. Га.

В результаті пожеж загинуло 9 осіб та 17 госпіталізовані.

За попередніми даними вогнем пошкоджено понад 250 будинків.

Під час гасіння пожежі евакуювали 150 осіб, в тому числі із сіл:

  • Муратово - 35 осіб (розміщено в смт Новоайдар в школі і лікарні),
  • Воронове - 40,
  • Сиротине - 25,
  • Осколонівка - 20,
  • Олександрівка - 30 (евакуйовано з трьох сіл знаходяться в р .. Сєвєродонецьк).

Всього до гасіння залучено 2 557 осіб і 264 од. техніки, в тому числі від ДСНС - 687 чол., 158 од. техніки (Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Полтавська і Харківська області), в тому числі 3 літаки АН-32 П і 3 вертольоти ДСНС.

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Луганск, Україна, Пожежа.

Автор:

Телеграф
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