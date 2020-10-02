Луганщина у вогні, що відомо на 2 жовтня

Про це сообіщілі в Фейсбуці Луганській ОДА.
За стан на ранок 2 жовтня, найбільш складна ситуація склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де в зону ураження потрапив 31 населений пункт.
Список найбільш складних 8 осередків:
- між населеними пунктами Байдівка і Половинкине (Старобільський район).
- між селами Піщане, Ніжньотепле, Артема (Станично-Луганський район). Загоряння очерету і сухої рослинності на площі понад 110 га.
- поблизу Трьохізбенка (Новоайдарський район) та поширився в Сєверодонецьк (за даними лісгоспів вогнем пройдено близько 11 тис. га).
- поблизу с. Вільховий (Станично-Луганський район) вогнем пройдено 1 тис. 100 га лісу.
- біля с. Болотене (Станично-Луганський район) загоряння понад 6 га очерету і сухої рослинності, вогнем пошкоджено 4 будинки (1 житловий, 3 нежитлових).
- поблизу сіл Лобочеве, Геївка (Станично-Луганський район) сталася лісова пожежа на площі 300 га.
- між с. Чмирівка і Запорізьке (Старобільського району) сталося загоряння лісової підстилки на площі близько 50 га.
- верхова пожежа поширилася на дачний кооператив поблизу с. Олександрівка (кількість будівель уточнюється), с. Гаврилівка, с. Пурдівка, с. Боровеньки на площі понад 1 тис. Га.
Карта пожеж:
Карта пожеж
За попередніми оцінками площа пройдена вогнем становить понад 13 тис. Га.
В результаті пожеж загинуло 9 осіб та 17 госпіталізовані.
За попередніми даними вогнем пошкоджено понад 250 будинків.
Під час гасіння пожежі евакуювали 150 осіб, в тому числі із сіл:
- Муратово - 35 осіб (розміщено в смт Новоайдар в школі і лікарні),
- Воронове - 40,
- Сиротине - 25,
- Осколонівка - 20,
- Олександрівка - 30 (евакуйовано з трьох сіл знаходяться в р .. Сєвєродонецьк).
Всього до гасіння залучено 2 557 осіб і 264 од. техніки, в тому числі від ДСНС - 687 чол., 158 од. техніки (Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Полтавська і Харківська області), в тому числі 3 літаки АН-32 П і 3 вертольоти ДСНС.