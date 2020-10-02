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П'ятниця, 02.10.2020
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Всі речі залило водою: пасажири розповіли про жахливу поїздку в поїзді Харків - Київ (відео)

Всі речі залило водою: пасажири розповіли про жахливу поїздку в поїзді Харків - Київ (відео)
12:18 Сьогодні Телеграф
Пасажирка їхала поїздом Укрзалізниці, поділилася історією моторошної нічної поїздки виклавши в мережу відео того, що відбувається.

Про це поінформували на телеграм-каналі Труха Харків.

За словами жінки, вона їхала сьогодні вночі поїздом Харків-Київ 063 в 13 вагоні.

Проснулась о 5 ранку через шум, весь вагон був залитий водою внаслідок чого все взуття, сумки і електроніка, яка перебувала під нижніми ліжками була залита водою і зіпсована.

При спробі з'ясувати причину настільки неприємного інциденту і виснити, хто понесе відповідальність, провідник і начальник поїзда відповіді не давали і намагалися якомога швидше все прибрати.

Відео з вагона поїзда, залитого водою:

За припущеннями постраждалої, причиною всьому могла послужити, що їхала в сусідньому купе галаслива компанія, яка пів ночі "розважалася і, природно без блювоти не обійшлося", вони ймовірно і забили туалет, що і стало причиною "потопу".

Після марних спроб виснити ситуацію, дівчина звернулася на гарячу лінію і зафіксувала інцидент, щоб не залишати цей інцидент безкарним, адже вся електроніка постраждала від води.

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