«Україна напала на Росію»: журналістка схвилювала мережу розповіддю про скандал в маршрутці

Про це повідомила на своїй сторінці в Фейсбуці Аліна Дубровська.
Події відбувалися в Рівненській області.
У маршрутці, яка їхала в центр Дубно, їхали дві бабки.
"Сволота, понакрадали! А ту війну навіщо зробили? Якби Україна на Росію не напала, то було б нам добре! І спокій був би!" - каже та, що сидить.
"А що ж ти думаєш: що їм шкода було того Луганська віддати? Там наші брати!" - погоджується та, що в окулярах.
Я подумала, що мені почулося. Починаю прислухатися і розумію, що змовчати не зможу.
Встаю з місця, проштовхують крізь натовп пасажирів, питаю:
- Вибачте, а ви в Дубно народилися?
- А яке твоє ****** справу?
- А таке. Скажіть, то хто на кого напав?
- Україна на Росію. Ось площу зробили і пішли війною! - повторює мені одна з цих двох.
- Ви розумієте що ви говорите?! Я не дозволю вам тут озвучувати ваші сепаратистські думки! Це неповага до армії!
- А нам пох * й армія! Вона наш хліб жере!
Фото бабусь з маршрутки:
"Не витримую, переходжу на крик.
Мовляв, через таких як вони в Україні таке і робиться, що і сама маю відношення до захисту України. Кричу, що у них відсутня совість. Кажу, що нехай вже починають по-російськи говорити, Путіна кликати з військами. "- говорить жінка.
- Треба буде, то і покличемо!
З іншого боку сиділа молодша жінка, років 40. Вставляє своє бачення:
- Ти дура малолітня, ти життя не бачила і не знаєш за що тут кажеш! Заткни пельку!
"Решта пасажирів підтакували цій трійці. Хтось запропонував силою висадити таку розумну мене з маршрутки, мовляв, буду знати тоді як зауваження робити. Вийшла сама, попередньо сфотографувавши моїх опоненток." - розповіла Дубровська.