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«Україна напала на Росію»: журналістка схвилювала мережу розповіддю про скандал в маршрутці

«Україна напала на Росію»: журналістка схвилювала мережу розповіддю про скандал в маршрутці
15:45 Пт, 2 Жовтень 2020 Телеграф Фото: facebook
Журналістка схвилювала мережу сканадально заявою в маршрутці.

Про це повідомила на своїй сторінці в Фейсбуці Аліна Дубровська.

Події відбувалися в Рівненській області.

У маршрутці, яка їхала в центр Дубно, їхали дві бабки.

"Сволота, понакрадали! А ту війну навіщо зробили? Якби Україна на Росію не напала, то було б нам добре! І спокій був би!" - каже та, що сидить.

"А що ж ти думаєш: що їм шкода було того Луганська віддати? Там наші брати!" - погоджується та, що в окулярах.

Я подумала, що мені почулося. Починаю прислухатися і розумію, що змовчати не зможу.

Встаю з місця, проштовхують крізь натовп пасажирів, питаю:

- Вибачте, а ви в Дубно народилися?

- А яке твоє ****** справу?

- А таке. Скажіть, то хто на кого напав?

- Україна на Росію. Ось площу зробили і пішли війною! - повторює мені одна з цих двох.

- Ви розумієте що ви говорите?! Я не дозволю вам тут озвучувати ваші сепаратистські думки! Це неповага до армії!

- А нам пох * й армія! Вона наш хліб жере!

Фото бабусь з маршрутки:

"Не витримую, переходжу на крик.

Мовляв, через таких як вони в Україні таке і робиться, що і сама маю відношення до захисту України. Кричу, що у них відсутня совість. Кажу, що нехай вже починають по-російськи говорити, Путіна кликати з військами. "- говорить жінка.

- Треба буде, то і покличемо!

З іншого боку сиділа молодша жінка, років 40. Вставляє своє бачення:

- Ти дура малолітня, ти життя не бачила і не знаєш за що тут кажеш! Заткни пельку!

"Решта пасажирів підтакували цій трійці. Хтось запропонував силою висадити таку розумну мене з маршрутки, мовляв, буду знати тоді як зауваження робити. Вийшла сама, попередньо сфотографувавши моїх опоненток." - розповіла Дубровська.

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