З'явилися суперечливі дані про жертви пожеж у Луганській області

Сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про 8 загиблих в результаті пожеж на Луганщині, але в інших службах заявляли про іншу кількість загиблих.

Про це повідомили в nv.ua.

За інформацією Шмигаля

За фактом пожеж розпочато ще три кримінальні справи, всього їх десять.

Від пожежі постраждали 19 000 гектар лісових насаджень.

Порушено 10 кримінальних проваджень.

Заява Офісу Генпрокурора України.

Уже локалізували 116 пожеж, за попередніми оцінками площа охоплених вогнем склала більше 11 000 гектарів.

Станом на 19:00 1 жовтня, кількість загиблих від пожеж склала 11 осіб, 17 постраждали від отриманих опіків і отруєння газом.

Звіт ДСНС

За попередніми оцінками площа, охоплена вогнем, становить понад 13 тис. Га.

У результаті пожеж загинуло 9 осіб та 17 госпіталізовані.

Можна помітити, що дані відрізняються, що викликає сумніви в їх справжності.