Боротьба з пожежами на Луганщині триває: рятувальники розповіли, де найскладніша ситуація

Вже майже тиждень на Луганщині не вщухають лісові пожежі. Представники ДСНС поділилися оперативною інформацією ліквідації вогнищ загоряння.

У Луганській області триває ліквідація пожеж. У суботу, 3 жовтня, пожежники загасили загоряння очерету і сухої рослинності неподалік населених пунктів Піщане, Ніжньотепле і Артема Станично-Луганського району.

Про це розповіли в прес-службі ДСНС.

Станом на ранок 4 жовтня триває гасіння основних осередків, з яких 5 осередків локалізовано. За попередніми оцінками орієнтовна площа пройдена вогнем становить понад 20 тис. гектарів.

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Авіація ДСНС протягом 3 жовтня на території Луганської області здійснила 162 скиди (504 тонн води). Під час ліквідації лісових пожеж на території Луганської області знайдені тіла 11 осіб, травмовано 18 осіб (в тому числі 3 співробітники ДСНС).

Під час гасіння пожежі евакуйовано 150 осіб. Інформація про знищення та пошкодження житлових будинків і об'єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади.

Для гасіння залучено близько 2 тис. 500 осіб та понад 210 одиниць техніки, з них від ДСНС 700 чоловік особового складу та 120 одиниць техніки, в ом числі 3 літаки АН-32П та 2 вертольоти Мі-8.