Падіння Ан-26: командування ВПС показало схему польотів на військовому аеродромі (відео)

Командування Повітряних сил ЗСУ представили візуалізацію схеми повітряного руху на військовому аеродромі, якою керуються в авіації Повітряних сил і в усьому світі.

Схема оприлюднена на сторінці Командування ПС ЗСУ в Фейсбук.

Відзначається, що схема не є доказовою базою, але стане корисною для "гучних експертів".

"Разом з тим запевняємо, що Повітряні Сили максимально сприяють слідству, надали всі матеріали для експертної оцінки. Закликаємо всіх членів комісій, які розслідують причини трагедії, провести неупереджене, якісне розслідування, щоб в майбутньому не допустити таких сумних сторінок в українській історії", - сказано в повідомленні.

У Командуванні також пояснили, що при виконанні польотів "по колу" двох і більше літаків одночасно, керівник польотів на аеродромі вже зі старту кожного наступного літака вибирає подібний інтервал між ними.

"Це дозволяє" не заважати "екіпажам один одного і безпечно виконувати свої льотні завдання на ділянках після зльоту, при польоті до другого розвороту, при польоті до" третього ", а також при виникненні ускладнених ситуацій в польоті", - сказано в повідомленні.

Як відомо, літак Ан-26 ПС ЗСУ зазнав аварії під Чугуєвом в Харківській області ввечері 25 вересня.

На борту перебувало 27 осіб, катастрофу пережили лише два курсанта. Один з них пізніше помер в лікарні.

3 жовтня стало відомо, що на борту літака, який сів перед розбився Ан-26, був син командувача Повітряних сил.

В ефірі програми "Свобода слова" голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що Сергій Дроздов віддав наказ дати пріоритет при посадці його синові. Пізніше прес-служба Командування ВПС дала жорстку відповідь на цю заяву.