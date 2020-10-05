Авіакатастрофа Ан-26: в Харкові готуються до прощання із загиблими (фото, відео)

У Харкові проходить репетиція до церемонії прощання із загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом.

На площі Свободи в Харкові в понеділок солдати репетирують церемонію прощання із загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом, яка сталася 25 вересня. Тоді загинули 26 людей, одному курсанту вдалося вижити.

Початок церемонії прощання - 6 жовтня о 10:00. Ховати членів екіпажу і курсантів будуть в різних місцях - там, де вирішили їх рідні. За попередньою інформацією, тіла родичам доставлять додому літаками.

На церемонії очікують присутність президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, літак Ан-26 ПС ЗСУ зазнав аварії під Чугуєвом в Харківській області ввечері 25 вересня.

На борту перебувало 27 осіб, катастрофу пережили лише два курсанта. Один з них пізніше помер в лікарні.

3 жовтня стало відомо, що на борту літака, який сів перед Ан-26, був син командувача Повітряних сил.

Глава Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що Сергій Дроздов віддав наказ дати пріоритет при посадці його синові. Пізніше прес-служба Командування ВПС дала жорстку відповідь на цю заяву.