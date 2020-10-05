Розруха і бруд: мережу жахнуло відео української лікарні

Лідія Мугла, яка виступає в опозиції за багатьма рішеннями міської влади і яка систематично критикує дії міських чиновників, розповіла про жахливому стані інфекційного відділення лікарні №9 в Маріуполі.

Лідія Мугла, яка виступає в опозиції за багатьма рішеннями міської влади і яка систематично критикує дії міських чиновників, розповіла про жахливий стан інфекційного відділення лікарні №9 в Маріуполі.

На своїй особистій сторінці в Facebook жінка на відео показала, в якому стані знаходяться туалет і ванні кімнати маріупольської лікарні.

"Поки Вадим Сергійович (Бойченко Вадим Сергійович - міський голова м Маріуполь - ред.) танцює в парку Веселка з пенсіонерами, хворі ГБ N9 інфекційного відділення передали йому через мене відеозвернення щодо умов убогого і приниженого перебування, які створила його команда на гроші виділені на боротьбу з COVID з місцевого бюджету. Для тих хто танцює поряд з мером це відео особливо корисно подивитися, який "санаторій" їх може чекати в недалекому майбутньому ", - обурено пише Мугла.

Також Лідія Мугла не розуміє, куди пішли мільйони виділених коштів якщо у відділенні видно, що немає навіть елементарних миючих засобів і дрантя для миття підлог: "Висять брудні ганчірки в інфекційному відділенні".

Крім того, у відділенні не вистачає молодшого медперсоналу.

"Одна медсестра обслуговує 50 хворих", - пише Мугла.

Як повідомлялося раніше, в Маріуполі пройшли навчальні заходи з перевірки та підвищенню рівня міжвідомчої взаємодії в умовах ймовірної терористичної загрози.