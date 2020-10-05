Мати втопила тяжкохворого сина в Північно-Кримському каналі: перші деталі трагедії

Тіло 4-річного хлопчика було виявлено у воді біля берега Північно-Кримського каналу в Херсонській області.

Тіло 4-річного хлопчика знайшли у воді біля берега Північно-Кримського каналу в Херсонській області. За попередньою версією, злочин скоїла мати через важку хворобу дитини, повідомляє ГУНП в Херсонській області.

Про трагедію повідомив батько дитини, який проживає окремо. Він постійно бачив сина з матір'ю, але після двох днів їх "пропажі", чоловік звернувся в поліцію.

За словами жінки, її син від народження страждав важкою недугою і недавно його стан погіршився. Зневірившись в його одужання, жінка разом з сином села в рейсовий автобус і поїхала до Скадовського району. Там вони вийшли на зупинці недалеко від Північно-Кримського каналу. Вона пояснила, що хотіла покінчити життя самогубством і нібито разом з сином стрибнула в воду. Хлопець втопився, а жінка змогла вибратися з каналу. Пізніше тіло дитини виявили у воді біля берега.

Поліція вже призначила ряд експертиз. Жінці загрожує від 10 до 15 років в'язниці.