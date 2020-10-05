Детонують снаряди: на Луганщині влаштували нову пожежу

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Понеділок, 05.10.2020
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16:00 Сьогодні Телеграф Фото: facebook
На Луганщині черговий підпал, пожежу зафіксували між пунктами Нижньотепле і Артема.

Про це повідомили в Фейсбуці Луганській районної адміністрації.

Пожежа почалася там, де навіть в 2014-15 роках її ніколи не виникало після масштабних обстрілів з граду.

Осередок розгорівся впритул до електропідстанції.

Рятувальникам вже вдалося локалізувати вогнища біля електропідстанції, що біля села Артема і магістральний газопровід високого тиску, який проходить уздовж села.

На даний момент електропідстанція поки залишається знеструмленою.

Від пожежі не спрацювали боєприпаси.

Зараз ведеться локалізація вогню, який поширюється в напрямку смт Петропавлівка та каймою села Артема.

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Все по темі:

Луганщина, Пожежа, Снаряди, Підпал, Вогонь.

Автор:

Телеграф
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