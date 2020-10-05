Детонують снаряди: на Луганщині влаштували нову пожежу

На Луганщині черговий підпал, пожежу зафіксували між пунктами Нижньотепле і Артема.

Про це повідомили в Фейсбуці Луганській районної адміністрації.

Пожежа почалася там, де навіть в 2014-15 роках її ніколи не виникало після масштабних обстрілів з граду.

Осередок розгорівся впритул до електропідстанції.

Рятувальникам вже вдалося локалізувати вогнища біля електропідстанції, що біля села Артема і магістральний газопровід високого тиску, який проходить уздовж села.

На даний момент електропідстанція поки залишається знеструмленою.

Від пожежі не спрацювали боєприпаси.

Зараз ведеться локалізація вогню, який поширюється в напрямку смт Петропавлівка та каймою села Артема.