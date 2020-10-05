Збирають гроші на похорон: шахраї відродили стару схему обману українців

У Харкові поновилася стара схема шахраїв на фейкових похоронах.

Щоосені великі міста України захльостує хвиля старих-нових схем шахраїв. Так, в листопаді 2019 року в Києві відбулося десятки "добровільних" пограбувань через псевдопохорон сусідів або двірників. На початку жовтня 2020 року таку ж картина спостерігається в Харкові.

Так, в одному з харківських інтернет-спільнот жителі міста закликають бути обережними через шахраїв. Сусіди здають на будь-то би похорон двірника, якого бачили ще вчора. Мешканці будинку здають, хто скільки зможе - суми доходять і до 200 гривень.

Дійшло навіть до того, що мешканці зателефонували дочки двірнички і уточнили інформацію. Дочка заявила, що це вже не перший випадок, коли "ховають" її мати.

"Так що будьте уважні і перевіряйте. Ну і довіряйте тільки тим людям, яких знаєте. Прикмети тієї жінки. Середніх років, руде волосся, худорлява середнього зросту, в плащі", - йдеться в сообщеніі.Перейті на Головну сторінку