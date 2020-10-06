Академік НАН України помер від коронавірусу

В Україні від коронавируса помер відомий академік Ярослав Олійник.

На 68 році життя пішов з життя доктор економічних наук, професор, декан географічного факультету КНУ Ярослав Олійник. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень.

Причиною смерті відомого академіка стали ускладнення від коронавірусу.

"Тільки що стало відомо про смерть академіка Національної академії педагогічних наук України, члена президії академії, декана географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка професора Олійника Ярослава Богдановича. Причина смерті - коронавірус", - написав він.

"Не віриться. Завжди активний, динамічний, діяльний Ярослав Богданович був прикладом для всіх, з ким він спілкувався. Дуже порядна і обов'язкова людина. Патріот України. Великий захисник географії. Нам всім буде його не вистачати. Вічна і світла пам'ять Ярославу Богдановичу Олійнику! Щирі співчуття рідним і близьким ", - написав Кремень.

Нагадаємо, в Україні вперше за шість днів зафіксували менше 4 тисяч випадків коронавірусу. З понеділка в Україні почало діяти нове карантинне зонування.