У Харкові перекривають дороги через церемонію прощання із загиблими під час аварії Ан-26

Траурна церемонія розпочнеться о 10:00. З самого ранку і до обіду в місті перекриють для руху транспорту центральні вулиці.
Так, з 9:30 до 12:00 не можна буде проїхати по Сумській: від вулиці Дружин Мироносиць до проспекту Незалежності.
Також перекриють рух по вулиці Трінклера: від проспекту Незалежності до площі Свободи.
Жертвами авіакатастрофи Ан-26 стали 26 осіб. 25 людей загинули на місці аварії літака, один курсант помер від опіків у лікарні. Ще одному курсанту В'ячеславу Золочівському дивом вдалося вижити. Він знаходиться на лікуванні.
Один із загиблих - син штурмана збитого в Луганську Іл-76 Ігоря Скочкова Олександр. Колишній класний керівник Саші розповіла «Телеграфу» про останній телефонній розмові з курсантом, який відбувся напередодні фатального польоту.