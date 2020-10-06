У Харкові перекривають дороги через церемонію прощання із загиблими під час аварії Ан-26

6 жовтня на площі Свободи попрощаються з курсантами та екіпажем військового літака Ан-26, який розбився біля Чугуєва 25 вересня.

Траурна церемонія розпочнеться о 10:00. З самого ранку і до обіду в місті перекриють для руху транспорту центральні вулиці.

Так, з 9:30 до 12:00 не можна буде проїхати по Сумській: від вулиці Дружин Мироносиць до проспекту Незалежності.

Також перекриють рух по вулиці Трінклера: від проспекту Незалежності до площі Свободи.

Жертвами авіакатастрофи Ан-26 стали 26 осіб. 25 людей загинули на місці аварії літака, один курсант помер від опіків у лікарні. Ще одному курсанту В'ячеславу Золочівському дивом вдалося вижити. Він знаходиться на лікуванні.

Один із загиблих - син штурмана збитого в Луганську Іл-76 Ігоря Скочкова Олександр. Колишній класний керівник Саші розповіла «Телеграфу» про останній телефонній розмові з курсантом, який відбувся напередодні фатального польоту.