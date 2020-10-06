Прощання із загиблими під час аварії Ан-26: фото і відео траурної церемонії в Харкові

6 жовтня на площі Свободи в Харкові прощаються з курсантами та екіпажем військового літака Ан-26.

У фатальний політ 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил та 7 офіцерів відправилися 25 вересня. Вижити в авіакатастрофі вдалося лише солдату В'ячеславу Золочівському.

Два тижні знадобилося експертам для процедури ДНК та ідентифікації тіл загиблих. Тільки після цього була призначена церемонія прощання.

«Телеграф» стежитиме за сумним заходом онлайн.

9:51 Фото всіх курсантів і офіцерів, які вирушили в вічний політ

9:36 До місця прощання прибули кілька автобусів.

Фото: Telegram-канал ТРУХА

8:58 На площі Свободи готуються до початку. Військові збираються для проведення церемонії.

Фото: Telegram PavlovskyNews

8:00 Центральні вулиці Харкова перекривають для транспорту.