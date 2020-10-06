Прощання із загиблими під час аварії Ан-26: фото і відео траурної церемонії в Харкові

У фатальний політ 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил та 7 офіцерів відправилися 25 вересня. Вижити в авіакатастрофі вдалося лише солдату В'ячеславу Золочівському.
Два тижні знадобилося експертам для процедури ДНК та ідентифікації тіл загиблих. Тільки після цього була призначена церемонія прощання.
«Телеграф» стежитиме за сумним заходом онлайн.
9:51 Фото всіх курсантів і офіцерів, які вирушили в вічний політ
9:36 До місця прощання прибули кілька автобусів.
Фото: Telegram-канал ТРУХА
8:58 На площі Свободи готуються до початку. Військові збираються для проведення церемонії.
Фото: Telegram PavlovskyNews
8:00 Центральні вулиці Харкова перекривають для транспорту.