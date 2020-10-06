Вітер зривав дахи і валив дерева: Івано-Франківськ накрила потужна буря (фото)

Жителів Івано-Франківська просять утриматися від прогулянок в міському парку.

Увечері понеділка, 5 жовтня, на Івано-Франківськ налетіла сильна буря. Негода наробила чимало лиха, зокрема зірвано дах Будинку смутку, повалені багато дерев та пошкоджено електричні опори.

Вчорашній буревій наробив біди і в центральному парку імені Тараса Шевченка.

Жителів Франківська просять утриматися від прогулянок в міському парку. Оскільки, вчора, 5 жовтня, ввечері в Івано-Франківську була злива з сильним вітром.

Наслідки негоди ліквідовують аварійні служби.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків написав, що вітер зірвав дах Будинку смутку на вулиці Ребета, багато повалених дерев, в деяких мікрорайонах пошкодженні електроопори. Марцінків закликав жителів звертатися на гарячу лінію.