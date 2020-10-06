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Вівторок, 06.10.2020
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Зламані двері і протяг: журналістка показала відео з потягу "Укрзалізниці"

Зламані двері і протяг: журналістка показала відео з потягу "Укрзалізниці"
16:45 Сьогодні Телеграф
Українська журналістка показала двері в потязі, які ніяк не закривалася.

Журналістка Громадського Mariana Pietsukh їхала в потязі Івано-Франківськ - Київ з постійно відкритими дверима в купе. Пасажирка знайшла вихід із ситуації - одягла пакет від ліжка на ручку дверей, щоб ті постійно не відкривалися. Про це вона зняла відео і виклала в Фейсбук.

Жінка знайшла плюс в ситуації, що мовляв це дешевше, ніж брати таксі в Києві.

Але користувачі в Мережі більш категоричні і зробили пару слушних порад журналістці.

Коментатори в Фейсбук радять журналістці обов'язково додзвонитися на гарячу лінію, щоб наступним пасажирам вже допомогли їхати комфортніше.

Інші користувачі радять звернутися до начальника потягу.

Нагадаємо, в поїзді "Київ-Маріуполь" вночі 31 липня невідомий без верхнього одягу увірвався в купе до жінки, яка їхала з неповнолітнім сином, побив її і намагався згвалтувати.

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Укрзалізниця.

Автор:

Телеграф
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